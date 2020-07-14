ДТП під Козином: Желепа зізнався про канабіс і хоче максимального покарання – перший коментар
Антонові Желепі 14 липня обирають запобіжний захід через смертельну ДТП на Старообухівській трасі, у якій загинули 4 члени однієї родини. У залі суду він зізнався журналістам, що заслуговує на максимальне покарання, а куди мчався у той трагічний день і чому взяв авто – не пам'ятає.
За словами підозрюваного, у день аварії він випив близько 200 грамів горілки, а напередодні курив канабіс. Коментар Желепи щодо ДТП опублікували журналісти PavlovskyNews.
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Про ДТП
Куди їхав Старообухівською трасою і чому взяв чужий автомобіль, Желепа сказав, що не знає і не пам'ятає. Те, що спливає у голові – самий момент зіткнення і ДТП. Також зізнався: випив близько 200 грамів горілки перед тим, як сісти за кермо.
У Желепи після аварії є ушкодження: ліва рука під час обрання запобіжного заходу була загіпсована.
Рука Антона Желепи у гіпсі / Фото Артура Зайонца (24 канал)
На запитання журналістів про те, яке покарання для себе він бачить, Антон Желепа відповів: заслуговує максимального.
Про Майдан
Після аварії у мережі з'явилася інформація і відповідне фото: Желепа нібито брав участь у Революції Гідності і ходив на Майдан. У коментарі він підтвердив: на Майдані справді був. Фото із того часу, коли охороняв стадіон "Динамо" у складі добровольчої дружини.
Желепа охороняв стадіон "Динамо" / Фото із соцмереж
Проблеми із законом
Як повідомляє спільнота "Київ Оперативний", прокурор озвучив попередні кримінальні справи та адміністративні наладення Желепи:
- 7 разів за кермування автомобілем у стані сп’яніння
- 3 рази притягувався до адмінвідповідальності за домашнє насилля
- має судимість за напад на правоохоронця
- має судимість за ДТП із смертельним наслідком
- має судимість за легкі тілесні ушкодження.
Зрештою суд обрав для Желепи запобіжний захід: 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
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Смертельна ДТП під Козином: що відомо
- Аварія трапилася надвечір неділі 12 липня на Обухівському шосе поблизу Козина.
- У авто Hyundai, в якому перебувала родина із 5 людей, на швидкості врізався Mercedes, яким керував Желепа.
- Внаслідок аварії на місці загинуло подружжя та їхня восьмирічна донька. Ще 2 хлопчиків з цього авто віком 10 та 12 років забрали до лікарні у вкрай важкому стані. Молодший хлопчик помер у реанімації.
- На місці аварії Драгер показав, що в крові Желепи містилося 1,32 проміле алкоголю.
- Повідомляється, що авто, на якому Желепа їхав йому не належить. Скоріш за все, як повідомляють у соцмережах, Желепа його викрав у господарів, в який працював на господарстві.