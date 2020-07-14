Антонові Желепі 14 липня обирають запобіжний захід через смертельну ДТП на Старообухівській трасі, у якій загинули 4 члени однієї родини. У залі суду він зізнався журналістам, що заслуговує на максимальне покарання, а куди мчався у той трагічний день і чому взяв авто – не пам'ятає.

За словами підозрюваного, у день аварії він випив близько 200 грамів горілки, а напередодні курив канабіс. Коментар Желепи щодо ДТП опублікували журналісти PavlovskyNews.

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Про ДТП

Куди їхав Старообухівською трасою і чому взяв чужий автомобіль, Желепа сказав, що не знає і не пам'ятає. Те, що спливає у голові – самий момент зіткнення і ДТП. Також зізнався: випив близько 200 грамів горілки перед тим, як сісти за кермо.

У Желепи після аварії є ушкодження: ліва рука під час обрання запобіжного заходу була загіпсована.



Рука Антона Желепи у гіпсі / Фото Артура Зайонца (24 канал)

На запитання журналістів про те, яке покарання для себе він бачить, Антон Желепа відповів: заслуговує максимального.

Желепу звинувачують за частиною 3 статті 286 – порушення ПДР, що призвело до загибелі кількох людей. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

Про Майдан

Після аварії у мережі з'явилася інформація і відповідне фото: Желепа нібито брав участь у Революції Гідності і ходив на Майдан. У коментарі він підтвердив: на Майдані справді був. Фото із того часу, коли охороняв стадіон "Динамо" у складі добровольчої дружини.



Желепа охороняв стадіон "Динамо" / Фото із соцмереж

Проблеми із законом

Як повідомляє спільнота "Київ Оперативний", прокурор озвучив попередні кримінальні справи та адміністративні наладення Желепи:

7 разів за кермування автомобілем у стані сп’яніння

3 рази притягувався до адмінвідповідальності за домашнє насилля

має судимість за напад на правоохоронця

має судимість за ДТП із смертельним наслідком

має судимість за легкі тілесні ушкодження.

Зрештою суд обрав для Желепи запобіжний захід: 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

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