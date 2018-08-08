Apple опинилася в центрі скандалу

В мережі опублікували лист корпорації Apple із відповідями на звинувачення в прослуховуванні. Раніше Палата представників конгресу США заявила, що ґаджети компанії записують розмови користувачів без їх згоди за допомогою Siri. Для активації асистента потрібно сказати "Привіт, Siri", відповідно для цього йому потрібно прослуховувати і зберігати всі репліки власників "яблучних" пристроїв.

Про це повідомляє 4pda.

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У пояснювальному листі Apple повідомляє, що iPhone не записує голос користувачів і не передає жодні дані третім особам за допомогою Siri. Крім того, голосовому помічнику потрібно заздалегідь дати доступ до мікрофона, аби скористатися командою "Привіт, Siri".

Варто відзначити, що в квітні 2018 року під пильну увагу конгресменів потрапила соціальна мережа Facebook. Приводом для скарги стало те, що Facebook часто виводить рекламу, яка збігається з темою приватних бесід. Тоді засновнику сервісу Марку Цукербергу довелося пояснити, що доступ до мікрофонів потрібен тільки під час запису відео, а розмови ніколи не записуються без відома.

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