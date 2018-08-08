19:47
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Судний день Патріарха Кірілла. Російський Діснейленд
Вєсті Кремля
21:15, 7 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, 7 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Apple опинилася в центрі скандалу

172 Читать новость на русском
Apple опинилася в центрі скандалу
Apple опинилася в центрі скандалу / Фото з вільних джерел

В мережі опублікували лист корпорації Apple із відповідями на звинувачення в прослуховуванні. Раніше Палата представників конгресу США заявила, що ґаджети компанії записують розмови користувачів без їх згоди за допомогою Siri. Для активації асистента потрібно сказати "Привіт, Siri", відповідно для цього йому потрібно прослуховувати і зберігати всі репліки власників "яблучних" пристроїв.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також: Камера iPhone "для бідних" буде краща, ніж у iPhone 8

У пояснювальному листі Apple повідомляє, що iPhone не записує голос користувачів і не передає жодні дані третім особам за допомогою Siri. Крім того, голосовому помічнику потрібно заздалегідь дати доступ до мікрофона, аби скористатися командою "Привіт, Siri".

Варто відзначити, що в квітні 2018 року під пильну увагу конгресменів потрапила соціальна мережа Facebook. Приводом для скарги стало те, що Facebook часто виводить рекламу, яка збігається з темою приватних бесід. Тоді засновнику сервісу Марку Цукербергу довелося пояснити, що доступ до мікрофонів потрібен тільки під час запису відео, а розмови ніколи не записуються без відома.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Новини США Ґаджети Техно Apple Facebook iPhone
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
сьогодні, 19:01 Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси
Яніна Ткачук
Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Полтавщина, яка закохає у себе
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сьогодні, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сьогодні, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сьогодні, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук