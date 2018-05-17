Apple Pay в Україні: що це таке та як працює

17 травня Apple Pay офіційно запрацювала в Україні. Ця система безконтактних платежів наразі доступна на клієнтів ПриватБанку. Як налаштувати Apple Pay на iPhone та як оплатити покупку – розбирались журналісти Каналу 24.

Спочатку розберемось, що це за функція. Отож Apple Pay – це платіжна система, яка дає змогу здійснювати оплату товарів в магазинах, просто піднісши мобільний телефон Apple до терміналу.

Система працює, використовуючи NFC протокол, тож ви можете здійснити оплату тільки на тих терміналах, які підтримують можливість безконтактної оплати. На таких терміналах є спеціальні позначки PayPass або PayWare.

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Система безконтактної оплати доступна для моделей старших iPhone 6, в тому числі iPhone SE. Ця послуга доступна і для Apple Watch. Тому, якщо у вас iPhone 5, 5s, або 5с але ви маєте маєте розумний годинник від Apple, то можете налаштувати оплату через годинник за допомогою смартфона.

Apple Pay: налаштування

Аби прив’язати платіжну картку до свого iPhone, вам треба скористатись додатком Wallet. Далі треба ввести дані своєї картки. Якщо картки були раніше прив’язані до облікового запису iTunes, то система за замовчуванням їх підтягне. Додатково можна додати до 7 платіжних карток.

Треба скористатись додатком Wallet

Apple Pay в Україні: налаштування

Як оплатити через Apple Pay

Щоб провести оплату вам лише потрібно прикласти ґаджет до терміналу, вибрати у додатку потрібну платіжну картку та прикласти палець до датчика Touch ID. На Apple Watch платіж запускається подвійним натисканням на кнопку живлення та не потребує додаткової авторизації.

Як оплатити через Apple Pay

Як Apple Pay працює в інтернеті

Ви зможете здійснювати покупки через інтернет, треба скористатись браузером Safari, який доступний на пристроях MacBook IPhone IPad (IPad Air 2, mini3, Pro). Підтвердження також проходитиме через ваш смартфон або розумний годинник. Окрім того, плату за допомогою Apple Pay можна буде здійснювати всередині деяких додатків.

Чи можуть зламати Apple Pay?

Це питання дуже актуальне. Можемо заспокоїти, наразі про випадки зламів Apple Pay не повідомлялося. При оплаті смартфон не передає терміналу жодних даних стосовно ваших карт. Натомість він обмінюється токеном, одноразовим ключем, який генерується для кожної окремої платіжної операції. Навіть якщо припустити, що зловмиснику вдалося перехопити токен, він не зможе використати його повторно.

Система разюче відрізняється від оплати звичайною платіжною карткою. Оскільки під час платіжної операції термінал та картка обмінюються даними про ПІН код, а цим активно користуються хакери.

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Apple Pay навіть не зберігає номер самої картки. Вона одразу прив’язує картці номер облікового запису, який знаходиться на захищеній мікросхемі. Він не завантажується на сервери чи iCloud. Це дає додаткову безпеку для здійснення покупок в інтернеті, оскільки вам не потрібно вводити в браузері дані картки, які можуть бути перехоплені та викрадені.

Які ж будуть комісії при оплаті?

Користувач не сплачує жодних комісій за використання системи. Грошовий збір в розмірі 0,15% до 0,17% стягується лише з власника терміналу за успішне проведення операції.

До речі, журналісти Каналу 24 вже протестували цю нову функцію – купили каву в MacDonalds за допомогою Apple Pay. Треба зауважити, що оплата пройшла успішно, зайнявши всього кілька секунд.

Оплата через Apple Pay