Apple Watch допоміг виявити рідкісну патологію серця у хлопця

В Австралії 24-річний Адам Лав виявив проблеми із серцем за допомогою Apple Watch. За допомогою ґаджета він помітив, що серце б'ється з частотою 120-130 ударів в хвилину, тобто майже вдвічі частіше, ніж у здорових людей.

Про це повідомляє видання 9news.

"Частота серцевих скорочень уві сні становила в середньому близько 130-140 ударів в хвилину. Так було, коли я відпочивав близько шести годин вночі", – розповів Адам.

Читайте також: Вчені створили штучну шкіру, що може замінити фітнес-трекери

Після цього хлопець звернувся в службу порятунку. Його одразу ж доправили до лікарні та провели діагностику серця. Медики виявили у хлопця ​​рідкісну серцеву патологію: насичена киснем кров надходила в праве передсердя замість лівого.

Хлопцю вже провели операцію

"Таким чином, кров марно циркулює навколо легень і не виходить в іншу частину його тіла", – пояснив кардіохірург Уїлсон.

Хлопцю провели операцію, при чому оперував хірург за допомогою робота Da Vinci. Це скоротило час відновлення пацієнта до 3 тижнів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно