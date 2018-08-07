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Apple Watch допоміг виявити рідкісну патологію серця у хлопця

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Apple Watch допоміг виявити рідкісну патологію
Apple Watch допоміг виявити рідкісну патологію / zdnet.com

В Австралії 24-річний Адам Лав виявив проблеми із серцем за допомогою Apple Watch. За допомогою ґаджета він помітив, що серце б'ється з частотою 120-130 ударів в хвилину, тобто майже вдвічі частіше, ніж у здорових людей.

Про це повідомляє видання 9news.

"Частота серцевих скорочень уві сні становила в середньому близько 130-140 ударів в хвилину. Так було, коли я відпочивав близько шести годин вночі", – розповів Адам.

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Після цього хлопець звернувся в службу порятунку. Його одразу ж доправили до лікарні та провели діагностику серця. Медики виявили у хлопця ​​рідкісну серцеву патологію: насичена киснем кров надходила в праве передсердя замість лівого.

Apple Watch допоміг виявити рідкісну патологію

Хлопцю вже провели операцію

"Таким чином, кров марно циркулює навколо легень і не виходить в іншу частину його тіла", – пояснив кардіохірург Уїлсон.

Хлопцю провели операцію, при чому оперував хірург за допомогою робота Da Vinci. Це скоротило час відновлення пацієнта до 3 тижнів.

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Теги: Техно Здоров'я Смартфони Apple Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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