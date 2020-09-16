Україна не може адаптуватися до пандемії COVID-19 через те, що тут ніколи не було глобальних епідемій. Неготовою до хвороби такого масштабу виявилася як медицина, так і суспільна свідомість.

Чому деяким країнам легше адаптуватися

Країни Азії вже пережили пташиний грип, атипову пандемію та інші масштабні епідемії. Наразі вони можуть швидше призвичаїтися до життя під час пандемії. З власного досвіду їхні жителі знають, що робити і як контролювати ситуацію. Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Ми країна, де ніколи не було глобальної, національної епідемії. У нас немає організаційної спроможності адаптуватися,

– наголосив Арахамія.

Люди самі дають COVID-19 шанси перемагати

Глава фракції "Слуги народу" зауважив, що проблемою в Україні наразі є не лише медична сфера. Поведінка людей теж суттєво ускладнює процес боротьби з COVID-19. Зокрема, Арахамія згадав День Одеси, на святкуванні якого зібралися 80 тисяч людей.

"Це про організаційну спроможність усієї країни до подібного роду епідемій. Це і медицина, і компонент послуху. Якщо у нас на день міста в Одесі 80 тисяч людей, то вибачте", – зазначив Арахамія.