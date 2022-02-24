Арестович каже, що вони переважно складаються з кількох танків. У них також є від 20 до 50 приблизно військових, повідомляє 24 канал.

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Вони пробують зайти на нашу територію, зустрічають опір і одразу відходять. Це вхід і вихід, ми не можемо сказати, що вони просуваються. ЗСУ мотінорять цю ситуацію. Там зараз розгортається рубіж оборони,

– заявив Арестович.

Він також запевнив, що ЗСУ вистоять. Адже жоден український військовий не поступається, всі воюють.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!