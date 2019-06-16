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      Аргентина та Уругвай повністю залишились без електроенергії

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      Блекаут в Аргентині
      Блекаут в Аргентині / dw.com

      Масштабні несправності в електромережі призвели до аварійного відключення електроенергії по всій території двох країн Південної Америки – Аргентини та Уругваю. Без світла залишились 48 мільйонів людей.

      Збій у системі стався 16 червня о 7 ранку за місцевим часом. Через це частково зупинилась робота громадського транспорту, потягів, дорожньої сигналізації. Крім того, відсутність електропостачання зірвала підготовку та можливо проведення місцевих виборів у кількох провінціях Аргентини, пише DW.

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      Влада намагається відновити постачання електроенергії, проте попереджають, що це процес не швидкий і може зайняти кілька годин.

      Несправності в електромережі Аргентини та Уругваю зачепили й кілька районів Бразилії та Парагваю. Хоча в Уругваї запевняють, що до відключення електропостачання стосунку не мають і провина начебто лежить на Аргентині. Так, Уругвайська енергетична компанія UTE заявила, що "помилка в мережі Аргентини вплинула на взаємопов'язану систему, залишивши всю територію Уругваю без обслуговування, а також кілька провінцій сусідньої країни".

       

      blog_ava
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      Теги: Аргентина Латинська Америка Електроенергія Надзвичайні ситуації
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