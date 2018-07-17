Археологи знайшли у Йорданії хліб, якому більше ніж 14 тисяч років

У Йорданії археологи розкопали спалені залишки хлібу, який було випечено за сучасним рецептом понад 14,4 тисячі років тому.

Про це повідомляється у доповіді Національної академії наук.

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Древню знахідку відкопали у пустелі.

Отже, тепер ми знаємо, що хлібобулочні продукти були виготовлені задовго до розвитку сільського господарства,

– сказав археоботаніст університету Копенгагена Амайя Арранс Отагеу.

Зазначається, що виробництво хліба у ті часи могло б сприяти аграрній революції періоду неоліту.

В ході наукового аналізу дослідникам вдалося встановити, що мікроскопічні часточки були виготовлені з використанням суміші злаків, що були зібрані, перероблені та приготовані за методом сучасної випічки.