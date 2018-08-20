Архітектору Кернеса і ймовірному винуватцю смертельної ДТП досі не оголосили підозру: причина

У неділю, 19 серпня, на Харківщині трапилась смертельна аварія – зіштовхнулися Lexus і ВАЗ, водій і двоє пасажирів останнього загинули. У поліції повідомили, що за кермом позашляховика був Сергій Чечельницький, чиновник з міської ради.

"ВАЗ" декілька разів перекинувся, жінку із заднього сидіння викинуло на три метри з машини і вона загинула, як і водій. Ще одна пасажирка померла дорогою у лікарню. "Лексус" від удару відкинуло на 200 метрів від місця зіткнення.

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У поліції підтвердили: за кермом позашляховика був чиновник Харківської міської ради Сергій Чечельницький. Він є радником Харківського міського голови. У 2017 році Печерський райсуд Києва звільнив його з посади заступника директора Департаменту містобудування та архітектури, зараз чиновник – один із підозрюваних у справі про розкрадання міської землі.



Чиновник Харківської міської ради Сергій Чечельницький

Разом із ним на лаві підсудних – його підопічний, заступниця мера та троє засновників горезвісних кооперативів, на яких розподіляли гектари. Йдеться про 11 ділянок, більшість із яких розташовані у престижних районах Харкова.

Можна сказати, що Чечельницький – один з головних фігурантів "кооперативної схеми", завдяки якому, власне, і стала можливою реалізація цієї схеми. Схеми, яка відібрала у Харкова тисячу гектарів землі,

– повідомив голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

За прикладом Харкова у такий же спосіб почали "дарувати" комунальні землі і в інших областях України. А чиновник продовжує брати участь у житті Харкова. Поки що Чечельницькому підозру у скоєні аварії не оголосили. "Поки не будуть проведені відповідні експертизи, поки не буде вивчено рух і швидкість транспортного засобу, слідчі підозру не оголошуватимуть. Однак ми працюємо і перевіряємо ту інформацію, яка надійшла від очевидців, – пояснив начальник Нацполіції Харківської області Олег Бех.

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Чечельницький їхав з Харкова до свого будинку у передмісті. За даними декларації, він має нерухомість в селі Прилипко Вовчанського району. Попередні дані слідства свідчать: "Лексус" рухався головною дорогою і керманич "ВАЗу" мав його пропустити. Місцеві водії називають перехрестя вкрай складним – при в'їзді з другорядної дороги машин на головній не видно. Хто ж є винуватцем аварії – слідчі поки сказати не готові.

Перша версія – це порушення правил водієм "ВАЗу". Друга – порушення правил водієм "Лексуса". І третя – порушення обома водіями",

– наголосив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Чиж.

Для з'ясування деталей аварії наразі призначена низка експертиз. Відомо, що обидва водії були тверезі. Справу кваліфікували як "порушення правил руху, що спричинила смерть трьох осіб". За це винуватцю ДТП загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням прав на три роки.