19:25
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 18°C
  • середа
    22°C 14°C
  • четвер
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З сиреною на червоне світло: подробиці кривавої ДТП за участю Нацполіції у Сумах

171 Читать новость на русском

19 серпня автомобіль поліції збив пішоходів у Сумах, семеро людей постраждали і зі складними травмами перебувають у лікарні. Скандальна історія отримала продовження – з'явились свідчення очевидців.

Опубліковано відео, яке перехожі зняли одразу після аварії, ще до приїзду медиків та поліції. На ньому зображена перевернута патрульна машина, а довкола – тіла людей.

Читайте також: У Києві сталася серйозна ДТП: є загиблі і багато поранених

Роман був свідком страшної ДТП, він бачив усе із балкона своєї квартири.

З величезною швидкістю їхали і буквально за три метри до світлофора увімкнули сирену та мигалки. За якусь секунду для поліції загорівся червоний, а для "Ауді" – зелений. І одразу удар, наче вибух гранати. Люди стояли на тротуарі, поліція їх збила. Пішоходи летіли метрів двадцять,
– розповів Роман.

П'ятеро із сімох потерпілих досі в лікарні, серед них патрульна і четверо пішоходів. Водія патрульної автівки і пасажирку "Ауді" після огляду відпустили додому. Водій іномарки не постраждав – його врятували подушки безпеки. А найбільше постраждала дівчина, яка стояла на світлофорі. "Дуже важкий стан у хворої, вона зараз у реанімації. Відкрита травма черепна, перелом основи черепа", – пояснив головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох. 

Суми
Перевернута патрульна машина внаслідок ДТП у Сумах

У реанімації ще один чоловік із розривом печінки та струсом мозку. Співробітниця поліції – в нейрохірургії. У двох пішоходів – травми верхніх та нижніх кінцівок. За словами одного із потерпілих, говорити із журналістами їм заборонили, щоб не нашкодити слідству. "Дмитро був із жінкою своєю. Жінка у реанімації, стан важкий, у Дмитра, я думаю, все буде нормально. Але він не пам’ятає, як все це сталося", – повідомив друг потерпілих у ДТП Олександр Мілош.

Суми
Водій іномарки не постраждав – його врятували подушки безпеки

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо недотримання безпеки дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Нині підтвердили той факт, що патрульні їхали із проблисковими маячками та сиреною на червоне світло, натомість "Ауді" розпочав рух на зелений сигнал.

Наразі слідчі вивчають відео із камер спостереження. І, відповідно, буде надана правова оцінка діям водіїв. Поліцейські рухалися із великою швидкістю з проблисковими маячками та звуковим сигналом. Чому вони його увімкнули – це буде встановлено у ході слідства,
– наголосила речниця прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

Винуватцям ДТП загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 серпня відбулася ще одна моторошна аварія, у селі Піщане на трасі Харків – Вовчанськ. Жертвами жахливої ДТП стали троє людей.

Теги: Аварії та ДТП Новини України Поліція Жертви Суми
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У Донецьку торгують горілкою "Путінкою": з’явилися фото
2 лютого 2016 , 20:43
Мілевський може перебратись в титулований клуб
 16 липня 2016 , 00:21
Ярмоленко та Коноплянка – не майстри відбору, – експерт
 15 листопада 2016 , 16:13
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук