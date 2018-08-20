З сиреною на червоне світло: подробиці кривавої ДТП за участю Нацполіції у Сумах

19 серпня автомобіль поліції збив пішоходів у Сумах, семеро людей постраждали і зі складними травмами перебувають у лікарні. Скандальна історія отримала продовження – з'явились свідчення очевидців.

Опубліковано відео, яке перехожі зняли одразу після аварії, ще до приїзду медиків та поліції. На ньому зображена перевернута патрульна машина, а довкола – тіла людей.

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Роман був свідком страшної ДТП, він бачив усе із балкона своєї квартири.

З величезною швидкістю їхали і буквально за три метри до світлофора увімкнули сирену та мигалки. За якусь секунду для поліції загорівся червоний, а для "Ауді" – зелений. І одразу удар, наче вибух гранати. Люди стояли на тротуарі, поліція їх збила. Пішоходи летіли метрів двадцять,

– розповів Роман.

П'ятеро із сімох потерпілих досі в лікарні, серед них патрульна і четверо пішоходів. Водія патрульної автівки і пасажирку "Ауді" після огляду відпустили додому. Водій іномарки не постраждав – його врятували подушки безпеки. А найбільше постраждала дівчина, яка стояла на світлофорі. "Дуже важкий стан у хворої, вона зараз у реанімації. Відкрита травма черепна, перелом основи черепа", – пояснив головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох.



Перевернута патрульна машина внаслідок ДТП у Сумах

У реанімації ще один чоловік із розривом печінки та струсом мозку. Співробітниця поліції – в нейрохірургії. У двох пішоходів – травми верхніх та нижніх кінцівок. За словами одного із потерпілих, говорити із журналістами їм заборонили, щоб не нашкодити слідству. "Дмитро був із жінкою своєю. Жінка у реанімації, стан важкий, у Дмитра, я думаю, все буде нормально. Але він не пам’ятає, як все це сталося", – повідомив друг потерпілих у ДТП Олександр Мілош.



Водій іномарки не постраждав – його врятували подушки безпеки

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо недотримання безпеки дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Нині підтвердили той факт, що патрульні їхали із проблисковими маячками та сиреною на червоне світло, натомість "Ауді" розпочав рух на зелений сигнал.

Наразі слідчі вивчають відео із камер спостереження. І, відповідно, буде надана правова оцінка діям водіїв. Поліцейські рухалися із великою швидкістю з проблисковими маячками та звуковим сигналом. Чому вони його увімкнули – це буде встановлено у ході слідства,

– наголосила речниця прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

Винуватцям ДТП загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 серпня відбулася ще одна моторошна аварія, у селі Піщане на трасі Харків – Вовчанськ. Жертвами жахливої ДТП стали троє людей.