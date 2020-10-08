Армія не відступила ні на крок і наступає по всьому фронту, – міноборони Азербайджану
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив з помилковою заявою про те, що азербайджанські війська нібито відступають із населених пунктів. Міністерство оборони Азербайджану це спростувало.
Про це йдеться в заяві прессекретаря міністерства оборони Азербайджану, повідомляє редакція Нaqqin.az.
Важливо Події у Нагірному Карабаху: чи стануть вони сценарієм для звільнення Донбасу
Зокрема, там сказано, що повідомлення про відступ азербайджанських військ цілковито не відповідає дійсності. А в ці хвилини триває контрнаступ по всіх напрямках.
Азербайджанська армія не відступила ні на крок зі звільнених територій,
– йдеться у повідомленні.
Також у міноборони Азербайджану наголосили, що військові сили знищили, дослівно:
- тисячі солдатів і офіцерів армії противника,
- сотні одиниць автомобільної та броньованої техніки,
- засоби ППО, БПЛА,
- артилерійські й ракетні установки,
- міномети, зенітні знаряддя й інші види великокаліберного озброєння.
Окремо азербайджанські військові підкреслюють, що у низ під прицілом виключно об'єкти військового призначення.
Вірменська армія, система управління і командування збройними силами паралізовані по всьому фронту. Військові підрозділи противника зазнають втрат й продовжують відступати. В лавах вірменської армії панує хаос, плутанина і свавілля,
– повідомили у міноборони Азербайджану.