У застосунку Армія+ з’явилась нова можливість – подання заявок на зміну місця проходження служби. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Міністерство оборони України.

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Як подати заявку на зміну місця служби

Щоб подати запит, потрібно підготувати такі документи:

військовий квиток або документ, що підтверджує статус офіцера;

рекомендацію від частини, до якої планується переведення;

висновок військово-лікарської комісії (якщо це передбачено).

Після подачі заявка автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де її розглядають протягом 72 годин. У разі негативного рішення вказуються чіткі причини відмови.

Детальний алгоритм подачі заявки представлений у відеоінструкції в додатку: дивіться відео Міністерства оборони України

Що відомо про нову функцію в Армії+