У застосунку Армія+ з’явилась нова можливість – подання заявок на зміну місця проходження служби. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Міністерство оборони України.
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Як подати заявку на зміну місця служби
Щоб подати запит, потрібно підготувати такі документи:
- військовий квиток або документ, що підтверджує статус офіцера;
- рекомендацію від частини, до якої планується переведення;
- висновок військово-лікарської комісії (якщо це передбачено).
Після подачі заявка автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ, де її розглядають протягом 72 годин. У разі негативного рішення вказуються чіткі причини відмови.
Детальний алгоритм подачі заявки представлений у відеоінструкції в додатку: дивіться відео Міністерства оборони України
Що відомо про нову функцію в Армії+
- Нещодавно у застосунку Армія+ запровадили функцію подання рапорту на зміну місця служби для військовослужбовців ЗСУ.
- Для використання функції потрібно оновити застосунок до версії 2.0.2, а Кадровий центр має 72 години для розгляду запиту.
- Процес автоматизує подання рапорту без погодження командира, але в окремих випадках командирська згода може бути потрібна.