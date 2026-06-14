"Сирий варіант": військові оцінили анонсовану Зеленським реформу ЗСУ

Українські військові відреагували на анонс президента Володимира Зеленського щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців та запровадження нових контрактів із чітко визначеними термінами служби. Думки захисників щодо цих реформ – різняться.

Свої оцінки вони висловили в ефірі "Суспільне Студія".

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Що кажуть військові про реформи контрактів та підвищення виплат?

Командир підрозділу операторів БпЛА, засновник Центру підтримки аеророзвідки та народний депутат VIII скликання Ігор Луценко закликав не поспішати з оцінками, доки не буде оприлюднено конкретних законодавчих рішень

Ми не бачили нормативно-правових актів. Тобто змін до бюджету, якихось інших законів або проєктів постанов. Декілька разів різного роду топпосадовці в Україні, в медіа, в соцмережах заявляли про те, що будуть якісь хороші речі. Але в реальності ці хороші речі поки що ще не конвертувалися в проєкти відповідних нормативно-правових актів,

– сказав Луценко.

Також він звернув увагу на питання фінансування нових виплат і механізмів заміни військових, які після завершення контракту зможуть піти на відпочинок.

"Якщо ми укладаємо ці контракти, звідки будуть братися гроші? Тобто на якій законодавчій підставі ці гроші беруться. І друге – якщо після десяти місяців ті, хто довго служать, можуть піти відпочити, яким чином це буде забезпечено? Якими новими людьми закриють ці потреби, які зараз закриваються тими, хто служить вже четвертий і п’ятий рік", – додав він.

Командир 19-го армійського корпусу, бригадний генерал Олександр Бакулін підтримав анонсовані зміни та наголосив, що питання грошового забезпечення військових давно потребувало перегляду.

Навіть ті наші військовослужбовці, які виконують завдання не на лінії бойового зіткнення, а в тилу, які не отримують бойових виплат, то їхнє грошове забезпечення дійсно вже не забезпечує якогось гідного життя. Якщо у людини ще родина, діти, то це дійсно є проблема,

– сказав Бакулін.

Окремо він висловився на підтримку підвищених виплат для піхотинців і штурмовиків.

"Наша піхота, тим більше штурмовики, це ті наші активні хлопці, які виконують завдання найбільш зухвало і приносять найкращі результати нам в бою. Вони заслуговують найбільшого грошового забезпечення", – заявив він.

За словами генерала, військові, які найбільше ризикують життям, повинні отримувати найвищу винагороду.

Мене радує, що грошове забезпечення рядового піхотинця, солдата може бути більше, ніж у генерала. І воно так повинно бути. Той, хто найбільше ризикує життям, той, хто готовий йти в бій і виконати найбільш небезпечну роботу, він повинен отримувати найбільше грошове забезпечення,

– сказав Бакулін.

Також він позитивно оцінив ідею контрактів із чітким терміном служби.

"Такий контракт дає шанс якраз тим людям, які хочуть робити ту важливу піхотну роботу. Дає можливість чітко розраховувати, що можна виконувати задачі, якісно виконувати задачі і далі мати шанс продовжувати вже цивільне життя", – зазначив командир корпусу.

Втім, він не впевнений, що нововведення одразу забезпечить значний приплив нових контрактників.

Я не знаю, чи це додасть нам якийсь великий прилив людей на контракт. Можливо, ні. Тому що така ситуація: чотири роки війни, і в основному ті, хто були найбільш активовані, мабуть, вони вже в Збройних силах України. Але в усякім разі це позитивно,

– сказав Бакулін.

Крім того, генерал нагадав, що в українському війську вже служать іноземці, зокрема громадяни Колумбії.

Колишній командир 53-ї окремої механізованої бригади Анатолій "Купол" вважає, що запропонована система містить багато нерозв'язаних питань.

"Тут, до речі, дуже багато питань. От бачите піхотинця-штурмовика, а десантника-штурмовика, а морпіха-штурмовика – вони що, не штурмовики? І дивіться, день на позиціях – десять тисяч, штурмові дії – сорок тисяч, пошуково-ударні дії. В цілому, за Бойовим статутом воно ж нічого не відрізняється", – сказав він.

На його думку, запропонований підхід може створити корупційні ризики.

Хто це все буде вирішувати, який командир це все буде писати, як воно буде відбуватись? На мою думку, це тільки буде більше породжувати корупцію: хто як напише в рапорті, хто кого як подасть,

– зазначив "Купол".

Військовий також звернув увагу на питання виплат під час лікування, ротацій та перебування підрозділів на відновленні.

"Звісно, несправедливе. Тилова посада – 30 тисяч. Так сьогодні людина пішла на штурм, а завтра бригаду вивели на відновлення. І як це все буде регулюватися? А ми забули про поранених? А як люди будуть лікуватися? Людину поранили, її виводять за штат, і що вона там буде отримувати?" – сказав він.

Попри критику, "Купол" позитивно оцінив сам факт наміру підвищити грошове забезпечення військових.

Радує те, що взагалі відбувається якийсь рух в цьому напрямку. Будь-яке підвищення грошового забезпечення – воно позитивне. Я думаю, цю систему потім допиляють уже більш-менш адекватно,

– сказав він.

Також він підтримав ідею короткострокових контрактів, але виступив проти їхнього поділу за посадами.

"Контракти – це чудово. Були просто короткострокові контракти: людина захотіла піти воювати на пів року, підписала контракт і пішла. Не можна ділити контракти по посадах, можна ділити по часу: пів року, рік, два роки. А як це – тиловий контракт, бойовий контракт? Людина сьогодні в тилу, завтра вона бойова", – сказав він.

Таким чином, військові загалом позитивно сприймають саму ідею збільшення виплат і появи контрактів із визначеними термінами служби. Водночас вони наголошують, що остаточні висновки можна буде робити лише після появи конкретних документів і механізмів реалізації цих змін.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило масштабну трансформацію військової служби. Зміни передбачають нові контракти із чітким терміном служби збільшені виплати та гарантії відстрочки після завершення служби. Реформа також змінює систему переведень, повернення зі СЗЧ та цифрове управління військовими процесами.