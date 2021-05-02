"Слуга" Дмитрук засвітився на шоу Шарія щодо трагедії 2 травня і знайшов "винних у трагедії"
Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук взяв участь у випуску програми проросійського пропагандиста Анатолія Шарія про події 2 травня в Одесі. Він стверджує, що винні у трагедії ті, хто і зараз впливають на політичне життя України.
Джерело:24 канал
Артем Дмитрук взяв участь у програмі з назвою "Я бачив це". Пропагандист Шарій зібрав у випуску тих людей, які брали участь в сутичках на Куликовому полі чи були їхніми свідками.
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Нардеп від "Слуги народу" у пропагандистському відео Шарія
Загальна тональність відео така, що це "фашисти" і "промайдануті активісти" вбили невинних людей. Втім, у всьому півгодинному випуску не була представлена інша сторона – постраждалі від дій проросійських колаборантів. Як і не було згадок про те, що сутички почалися з атаки на проукраїнських активістів.
Артем Дмитрук виступив у відео як безпосередній учасник подій. Щодо причин трагедії він зазначив: у місті нібито перебувало багато провокаторів і представників влади. У штабі, за його словами, начебто був навіть весь вищий склад правоохоронних органів і Верховної Ради. І вони, як стверджує нардеп, причетні до трагедії.
Скоріш за все, це моя особиста думка – вони замішані у тих подіях. Висновків слідства немає якраз тому, що у них замішані ті люди, які на сьогодні мають вплив в українській політиці,
– заявив Дмитрук.
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У програмі також взяли участь нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик, депутат районної ради від партії Шарія Олександр Чорноіваненко, співробітник "Беркуту", який приїхав на місце трагедії на виклик,
Активіст Сергій Стерненко у своїх соцмережах зазначив: торік Артем Дмитрук брав участь у покладанні квітів на честь терористів. Він додав: взявши участь у такому відео, Дмитрук допоміг російській пропаганді.
Трагедія 2 травня: коротко
- 2 травня 2021 року виповнюється 7 років з дня трагічних подій в Одесі, коли загинули 48 осіб.
- Цього дня, 7 років тому, в Одесі був запланований футбольний матч між "Чорноморцем" і "Металістом". Перед ним відбувся фанатський марш, в якому взяли участь проукраїнські активісти.
- На цю ходу й напали активісти Антимайдану і почали обстрілювати активістів з пістолетів.
- Першими жертвами трагедії стали десятник "Правого сектору" Ігор Іванов та активіст Євромайдану Андрій Бірюков.
- Внаслідок нападу у центрі Одеси загинули 6 проукраїнських активістів. Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташовано наметове містечко Антимайдану.
- У результаті сутичок між прибічниками Євромайдану та проросійськими активістами та пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі загинули 48 людей.
- Розслідування "справи 2 травня" триває й досі.
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