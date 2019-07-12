18:00
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, 11 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Асоціації екологів виступили проти маніпуляцій на темі екології

      26 Читать новость на русском
      Екологія
      Екологія / 5.ua

      Експерти підписали Меморандум, що направлений на недопущення поширення недостовірної інформації та використання екології у комерційних та політичних цілях.

      За словами експертів, в Україну прийшов світовий тренд використання екологічних проблем у комерційних і політичних цілях. Про це заявили екологічні експерти під час підписання Меморандуму про співпрацю між екологічними та галузевими асоціаціями, повідомляє "5 канал".

      Документ направлений на недопущення поширення недостовірної інформації та використання екології у комерційних та політичних цілях. Меморандум підписали представники 16 асоціацій.

      За словами президента асоціації професійних екологів України Людмили Циганок, зараз важливо створити потужне інформаційне поле, яке протидіятиме екологічним спекуляціям.

      Створити потужне інформаційне і експертне поле для того, щоби кожне питання, кожна проблема у сфері охорони довкілля України проходило через призму професійного сприйняття, достовірності і експертного підтвердження. Тому сьогоднішнє об’єднання зусиль всіх асоціацій спрямоване якраз на протидію маніпуляціям, на надання суспільству в першу чергу тієї платформи, яка буде достовірною,
      – заявила Циганок.

      За словами голови Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, невиконання своїх обіцянок екологічними популістами призводить до руйнації довіри до екологів.

      "Це дуже образливо для людей, бо люди вірять, а не отримують цих результатів" – повідомив Кирило Косоуров.

      Водночас, голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха наголосив, що екологічний "тероризм" сприяє розвитку корупції в Україні.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      7810
      Теги: Новини політики Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      сьогодні , 18:00 Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      Ірина Поліщук 981
      Техогляд транспорту за стандартами ЄС в Україні: які зміни потрібні
      сьогодні , 17:30 Техогляд транспорту за стандартами ЄС в Україні: які зміни потрібні
      Тетяна Бучок 143
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      сьогодні , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1117
      Супрун: страхова медицина – спроба зберегти контроль над коштами платників податків
      сьогодні , 17:00 Супрун: страхова медицина – спроба зберегти контроль над коштами платників податків
      Блог Соцмережі 158
      Блокування роботи суддів: чому відкладається розгляд справ топ-корупціонерів
      сьогодні , 16:30 Блокування роботи суддів: чому відкладається розгляд справ топ-корупціонерів
      Віталій Шабунін 160
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук