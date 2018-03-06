Астаф’єва зробила відверте зізнання та показала фотодоказ

Співачка Даша Астаф’єва сповістила своїм читачам в Instagram, що вирішила взятися за себе та покинути вживати шкідливу їжу та алкоголь.

"Я Даша, мені 32 роки. Моя вага на сьогодні становить 60 кілограм при зрості 173 сантиметри", – написала Астаф’єва.

Зірка зазначила, що хоче "налаштувати режим і якість харчування у відповідності до способу життя і роботи".

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Астаф’єва додала, що хоче перестати залежати від солодкого і шкідливого, та перестати під'їдати ночами.

Поліпшити зовнішній вигляд і стан шкіри, позбутися від проблемних місць в моєму зовнішньому вигляді, ну і продовжити стан гармонії і молодості,

– пояснила співачка.

Вона додала, що наразі намагається займатися спортом не менше трьох разів на тиждень.