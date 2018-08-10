Астронавт зробив неймовірний знімок полярного сяйва з космосу
Німецький астронавт Олександр Герст, що в цей момент перебуває на борту Міжнародної космічної станції, опублікував знімок полярного сяйва, який він зробив крізь ілюмінатор.
Фото він оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.
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"Зачаровує кожного разу. Цікаво, що думали ранні дослідники, коли вони вперше побачили полярне сяйво, навіть не уявляючи, що це",– прокоментував знімок Герст.
Що таке полярне сяйво? Це світіння окремих ділянок неба вночі, що швидко змінюється. Це явище найчастіше можна спостерігати навесні та восени. Цікаво, що полярні сяйва можуть супроводжуватися ще й посвистуваннями або легким тріском.
Що таке МКС?Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.
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