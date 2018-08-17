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Asus представила надтонкий ігровий ноутбук

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Asus представила надтонкий ігровий ноутбук
Asus представила надтонкий ігровий ноутбук / anandtech.com

Компанія Asus представила свій новий ігровий ноутбук ROG Zephyrus S, який став наступником минулорічного ROG Zephyrus. Унікальність цієї серії ноутбуків в тому, що ці ноутбуки мають найтонший корпус в ігровому сегменті.

Про це повідомляє anandtech.

ROG Zephyrus S став ще тоншим. Якщо товщина ROG Zephyrus складала 17,9 мм, то новинка отримала корпус товщиною 15,75 мм. Дисплей має діагональ 15,6 дюймів та роздільну здатність Full HD.

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Asus ROG Zephyrus S отримав 6-ядерний чіп Core i7-8750H, графіку Nvidia GTX 1060. Доступні модифікації із 16 ГБ та 24 ГБ оперативної пам'яті.

ноутбук Asus

Ноутбук отримав надтонкий дизайн

Пристрій має два порти USB-C, один USB 3.1 і два USB 2.0, один HDMI, стереодинаміки, адаптер Bluetooth 5.0 і клавіатура з підсвічуванням.

Asus ROG Zephyrus S надійде в продаж у вересні. Ціна ноутбука наразі невідома.

Asus

Ціна поки невідома 

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Теги: Техно Ґаджети Asus Ігри ноутбук
Джерело: 24 Канал
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