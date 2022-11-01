Полтавщину атакували до 10 "Шахідів", більшість знищили

Майже одразу після оголошення повітряної тривоги у Полтаві почули вибухи. Як повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону, область атакувати дрони, але чимало з них вдалося збити.

Головне Збиття ворожих дронів над Полтавщиною, та "Алігаторів" – на Херсонщині: хронологія 251 дня війни За його словами, до 10 дронів в ніч проти 1 листопада атакували Полтавську область.

Є позитивний результат збиття, відпрацювала винищувальна авіація. Було збито 3 "Шахіди", а також гарний результат від підрозділів територіальної оборони, якими збито ще 3. Загалом, за попередньою інформацією, знищено 6 дронів,

– заявив Ігнат.

Крім того, він заявив, що, крім дронів, окупанти атакують і ракетами С-300. Ними завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Речник зауважив, що ракети такого типу призначенні для збиття повітряних цілей, втім, противник застосовує їх на дальності аж до 150 кілометрів. При цьому їх точність нівелюється, оскільки, чим далі летить, тим менша ймовірність влучання у ціль.

Нічна атака Полтавщини

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю збили 3 ворожі БпЛА. О пів на п'яту ранку глава ОВА доповнив інформацію: "Чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти. На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо – жертв немає".

Масована атака 31 жовтня

Упродовж 31 жовтня загарбники атакували Україну 50 ракетами. На щастя, захисники українського неба збили 44 з них. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.

Країна-агресорка атакувала ракетами Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря десять регіонів країни. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ця ракетна атака обійшлася Росії у 400 – 600 мільйонів доларів.

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