Розгромили основний цех: дрони вгатили по виробнику мікроелектроніки "Ангстрем" в Росії

Українські безпілотники 17 травня атакували виробничі потужності підмосковного підприємства "Ангстрем". Завод спеціалізується на виготовленні мікроелектроніки та електронних компонентів.

Про це інформує OSINT-спільнота CyberBoroshno.

Унаслідок атаки дронів було пошкоджено ділянку підготовки води, яка використовується у виробничому процесі.

Разом з тим, руйнувань зазнав основний виробничий цех підприємства. На супутникових знімках помітні ушкодження даху та сліди горіння.



Супутниковий знімок уражень території заводу "Ангстрем" / Фото CyberBoroshno

Зазначимо, що "Ангстрем" є оновленим радянським підприємством, яке переоснастили сучасними західними технологіями. Виробничий цех працює з кремнієвими пластинами діаметром 100 та 150 міліметрів та здатен випускати приблизно до 80 тисяч пластин щороку. Понад 90% виготовленої продукції підприємства використовується російським оборонним комплексом у різних видах зброї. Асортимент налічує тисячі електронних компонентів, а цей напрям є одним із головних за обсягами виробництва.

Інший цех заводу, який візуально залишався неушкодженим, призначався для виробництва з 200 міліметровими пластинами. Його можливості оцінюють у приблизно 15 тисяч пластин на місяць або ж до 180 тисяч на рік – це еквівалентно приблизно 300 тисячам пластин діаметром 150 міліметрів.

Цікаво, що у 2008 році для цього проєкту планували використати технології та обладнання AMD, але підприємство зіткнулося з фінансовими труднощами. Вже у 2021 році виробництво перейшло під контроль "НМ-Тех", який розпочав спроби стабілізації роботи заводу.

Нині ж підприємство намагається відновити виробництво за техпроцесами 130 та 180 нанометрів. У перспективі обладнання може дозволити випуск мікросхем за нормами 90 та 65 нанометрів.

За даними аналітиків, третій виробничий корпус почали будувати у 2021 році. Проєкт передбачав запуск лінії для 300-міліметрових пластин і техпроцесу 28 нанометрів.

Попри те, що зовні будівля виглядає майже завершеною, тендерна документація вказує на продовження масштабних внутрішніх будівельних робіт.

Через санкційні обмеження Росія не має доступу до сучасного літографічного обладнання, а китайські аналоги подібного рівня наразі перебувають лише на етапі тестувань. У результаті запуск такого виробництва, ймовірно, можливий не раніше 2030 – 2035 років.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року підприємство розпочало процедуру банкрутства.

Які ще російські об'єкти зазнали уражень?

В ніч на 27 травня вибухи гриміли у російському Воронежі. Імовірно, під атакою опинився аеродром "Балтимор" – над об'єктом почав здійматись дим. Водночас уламки дронів, за даними губернатора області, пошкодили "будівлю шиномонтажу та побутівку".

Цієї ночі неспокійно було й у Таганрозі. Там місцеві чули щонайменше два вибухи, а OSINT-аналітики встановили, що атака та займання, ймовірно сталися на території об'єкта технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки.

Водночас у Туапсе безпілотники влучили в нафтобазу, імовірно, Туапсинський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" – на кадрах з мережі помітно масштабну пожежу та густий дим.