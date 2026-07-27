Росіяни почали масово полювати за АЗС Харківщини

Протягом дня у Харкові декілька разів лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників. Зокрема ворог націлив FPV-дрон на автозаправну станцію. Влучання прийшлося у дорожнє полотно, тому пожежі не сталося.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, уточнивши, що уламки БпЛА і шматки асфальту полетіли на заправку і транспорт поруч. Тому АЗС зазнала певних пошкоджень. Двоє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес.

АЗС – ціль №1 для ворога

Атаки з боку Росії на АЗС останнім часом почастішали. Як сьогодні, так і вчора, 26 липня, з боку противника була спроба атакувати міську заправку. Для цього окупанти використали БпЛА, він не здетонував.

Вчора били по АЗС в Ізюмському районі. Це така ціль, яка є постійною, на жаль, і вже з весни в Харківській області та в інших прифронтових населених пунктах саме заправки стають мішенню №1 серед залізничного транспорту, складів, транспортних вузлів. Б'ють і по невеличких АЗС,

– розповіла Черненко.

У медіапросторі з'явилася інформація про те, що зараз між Харковом і Полтавою немає АЗС, бо все або пошкоджене суттєво, або вигоріло. Днями окупанти били по Валках, Шарівському, Гонтарівському старостинських округах, там також цілились саме по АЗС. За одну ніч було уражено одразу три заправки в цьому напрямку.

Це не означає, що всі вони випалені стовідсотково. Деякі, наприклад, виведені з ладу на певний період. В Харкові вже понад 80 АЗС, по яких били, по багатьох повторно, особливо якщо ми говоримо про Салтівський, Шевченківський, Київський райони. По деяких гатили навіть більше ніж два рази,

– озвучила Черненко.

Детальніше про ситуацію в Харкові та області: дивіться у відео

На Харківщині готують алгоритм дій для всіх АЗС

Через таку ситуацію в Харкові та області вводяться заходи безпеки. Кожна заправка вживає свої неуніфіковані правила. На деяких мережах вже є антидронові сітки, які закривають колонки. Зі слів Черненко, від FPV-дронів це дійсно спрацьовує, але були випадки, коли росіяни запускали одразу кілька безпілотників один за одним і пропалювали цю сітку, щоб запустити наступний FPV-дрон й уразити їх.

Зараз на Харківщині влада намагається впровадити певні заходи, щоб вони стосувалися кожної АЗС. В Харкові заплановане засідання Ради оборони регіону, на якому мають напрацювати єдині правила безпеки для працівників і клієнтів всіх заправок.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголосив, що необхідно віднайти такий алгоритм роботи, який дозволить посилити захист і тих людей, які працюють на АЗС, і тих, які обслуговуються там.

Мовиться про модульні укриття на території АЗС, тому що людям ніде ховатися під час повітряної тривоги, коли вони там перебувають, антидронові сітки й інший комплекс захисту. Звичайно, що це не панацея. Однак маємо посилювати пасивний захист точно,

– підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку 2026 року від російських ударів постраждало 120 АЗС Харківської області, з них 80 були атаковані ворогом саме у Харкові.