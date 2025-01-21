Російська армія атакувала область в ніч проти 21 січня Полтавську і Черкаську області. Про це пише 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА та начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Наслідки ворожої атаки на Полтавщині

За повідомленням ОВА, падіння уламків на приватний будинок у Кременчуцькому районі спричинило пожежу. Рятувальники працювали на місці події. На щастя, постраждалих і жертв внаслідок атаки немає.



Також уламками ворожого безпілотника пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автомобілів.

Під час атаки росіян в області було пошкоджено лінію електропередач. 87 споживачів залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Росіяни атакували Черкащину

У Черкаській області сили ППО знищили 7 ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни намагалися вдарити по селах і містах. Деякі об'єкти інфраструктури внаслідок атаки були пошкоджені, але минулося без постраждалих.

"Шахед", зокрема, пошкодив вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі у Звенигородському районі. Також пошкоджень зазнала лінія електропередач, яку вже ремонтують спеціалісти. В області триває обстеження території, де могли впасти ворожі БпЛА.

Наслідки атаки російських БпЛА на Черкащині / Фото з телеграм-каналу Ігоря Табурця

Росія атакувала Україну "Шахедами"

Вночі 21 січня руйнування внаслідок ворожої атаки сталися також на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнали потяг і будівля, а двоє працівників Укрзалізниці дістали поранення.

Окрім цього російські ударні БпЛА намагалися вдарити по об'єктах Рівненської області. Сили ППО успішно відпрацювали по цілях.

Усього за ніч вдалося знищити 72 ворожих дронів-камікадзе.