Майже сотня БпЛА забезпечила гучну нічку в Росії: горіли нафтопродукти, не працювали аеропорти

Звечора 27 до ранку 28 січня в низці областей країни-агресорки було знову неспокійно. Декілька регіонів Росії були під атакою дронів.

Так, Міністерство оборони Росії вчергове відзвітувало про масовану атаку безпілотників. За заявою відомства, чергові сили ППО нібито перехопили та знищили 75 українських БпЛА в різних регіонах країни та над акваторіями морів.

Читайте також Крим атакують дрони: у Севастополі лунає тривога вдруге за добу

Що відомо про удар БпЛА по Росії?

Найбільше дронів, за даними російської сторони, збили над Краснодарським краєм (24) та тимчасово окупованим Кримом (23).

Ще безпілотники фіксували над Чорним і Азовським морями, а також у Бєлгородській, Астраханській, Курській, Воронезькій, Брянській, Ростовській, Тамбовській і Волгоградській областях.

Про повітряні атаки також повідомляли губернатори регіонів. Зокрема, у Брянській області заявили про знищення двох БпЛА без постраждалих і руйнувань.

Тич часом у Воронезькій області дрони нібито були виявлені та подавлені засобами ППО і РЕБ. Там під час падіння уламків сталося загоряння нафтопродуктів, яке згодом ліквідували.

У Ростовській області повідомили про знищення дронів у Азовському та Чортковському районах.

На тлі повітряної тривоги в низці регіонів тимчасово призупиняли роботу аеропортів. Обмеження на прийом і випуск літаків вводили в аеропортах Краснодара, Геленджика, Волгограда, Саратова та Калуги.

За повідомленнями російських служб, ці заходи пояснювали необхідністю забезпечення безпеки польотів. Згодом усі обмеження були скасовані, а роботу летовищ відновили.

Які наслідки останніх атак дронів на Росію?