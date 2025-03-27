Старий саркофаг спорудив ще Радянський союз після аварії 1986 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Демонтаж старого укриття над ЧАЕС доведеться відкласти

Інженери та експерти, які працювали над зведенням сучасної арки, попереджають, що тепер реалізація цих планів може бути відкладена на невизначений термін.

Спорудження нового безпечного конфайнменту передбачало, що він забезпечить можливість поступового демонтажу старого радянського саркофага, стан якого з часом лише погіршувався. До кінця 2025 року планували затвердити стратегію його ліквідації, однак атака росіян, імовірно, внесе значні корективи.

Фахівці пояснюють, що при демонтажі старого укриття утворюється радіоактивний пил, який може розповсюджуватися довкола. Нова арка мала б стримувати ці частки.

Керівник експлуатації нового саркофага Андрій Сірий розповів, що після атаки пожежникам доводилося пробивати конструкцію та розпилювати воду всередину, оскільки там могли бути осередки пожежі, попри те, що простір усередині арки має бути сухим.

За його словами, повне відновлення саркофага – завдання майже нереальне. Це може пришвидшити корозію конструкції та ще більше може погіршити стан старого радянського захисту

Повна реставрація об'єкта практично неможлива. Щоб наблизити його якомога ближче до первісного стану – на це, скоріш за все, потрібні сотні мільйонів доларів,

– заявив у коментарі NYT Андрій Сірий.