Росіяни знову запустили "Шахеди", лунають перші вибухи: для яких регіонів загроза атаки
Увечері 25 квітня Росія продовжує терор мирних міст України. Окупанти знову запустили ударні безпілотники.
У низці регіонів вже оголошено повітряну тривогу. 24 Канал зібрав всю актуальну інформацію про переміщення російських "Шахедів".
Де летять ворожі дрони?
Для яких регіонів загроза
БпЛА на Миколаївщину з півдня. БпЛА на півночі Житомирщини – повз Овруч, курсом на Чоповичі. У Миколаєві було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. Миколаївщина – БпЛА курсом на Баштанку.
