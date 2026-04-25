Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
25 квітня, 20:37
2

Росіяни знову запустили "Шахеди", лунають перші вибухи: для яких регіонів загроза атаки

Юлія Харченко

Увечері 25 квітня Росія продовжує терор мирних міст України. Окупанти знову запустили ударні безпілотники.

У низці регіонів вже оголошено повітряну тривогу. 24 Канал зібрав всю актуальну інформацію про переміщення російських "Шахедів".

Дивіться також У Дніпрі внаслідок нічної атаки 6 загиблих: десятки постраждалих, серед них діти 

Де летять ворожі дрони?

 

Для яких регіонів загроза: дивіться на карті

20:34, 25 квітня

БпЛА на Миколаївщину з півдня.

20:33, 25 квітня

БпЛА на півночі Житомирщини – повз Овруч, курсом на Чоповичі.

20:07, 25 квітня

У Миколаєві було чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

19:09, 25 квітня

Миколаївщина – БпЛА курсом на Баштанку.