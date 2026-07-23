"Флеш" попередив про нову небезпечну схему атак російськими дронами

Ворог продовжує вдосконалювати свої методи ведення повітряних атак, застосовуючи несподівані технологічні рішення. Українські військові вперше виявили абсолютно нову схему координації ворожих літальних апаратів у небі.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

Як саме працює нова схема атаки "Шахедами"?

Йдеться про випадок, коли ударний безпілотник "Молнія" отримував керування через інший апарат – спрощену версію "Шахеда", відому як "Гербера". За словами Бескрестнова, ворог намагається поєднувати дрони в тандем, щоб зробити атаки більш ефективними.

Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися,

– зазначив "Флеш".



МЕШ-модем, за допомогою якого "Молнія" керується з "Шахеда" / Фото з телеграм-каналу "Флеша"

Експерт пояснив, що протидія такій тактиці має бути зосереджена саме на знищенні "Гербер", які в цій схемі виконують роль ретранслятора або командного пункту. Якщо перервати цей ланцюг керування, то ударні "Молнії" втрачають ефективність і просто падають.

Нагадаємо, раніше "Флеш" розповідав про новий спосіб протидії ворожим реактивним "Шахедам". Зокрема, українські військові тестували на полігоні варіанти протидії Mesh-мережам силами РЕБ.