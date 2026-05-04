Не Генштаб: авіаексперт припустив, куди насправді цілився дрон у Москві

В ніч на 4 травня ударний дрон впав у Москві, пошкодивши будинок у російській столиці. Атака відбулась попри те, що у Москви практично 3 зони протиповітряної оборони – там стоять найрізноманітніші комплекси, які готові захищати навіть від будь-яких видів балістики.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Валерій Романенко, зазначивши, що під час атаки могли виникнути проблеми, пов'язані з цифровими картами. Адже Україну не цікавлять цілі на кшталт житлових забудов – виключно військові об'єкти.

Куди насправді цілився дрон у Москві?

Авіаексперт зауважив, що у Москві замість танків Т-34 на постаментах і на спеціально збудованих зенітних парках стоять комплекси "Панцир", "Тор", спеціалізовані для знищення безпілотних засобів. Однак все одно не існує 100% протиповітряної оборони.

Він влучив у житловий будинок, що точно не було ціллю. У Москві є достатньо військових організацій, я не кажу про Генштаб, але там є багато КП і заводів, по яких цей дрон міг спокійно прилетіти і завдати удару, як по військовому об'єкту,

– наголосив він.

Романенко пояснив, що влучання у будинок могло відбутись через те, що ця висотна будова є останніх років будівництва, тому її немає на цифрових картах. Попередньо, дрон мав пролетіти через простір. Тобто маршрут прокладався там, але на цифрових мапах, які робили в основному ще за Радянського Союзу, будинку не мало було.

Цікаво! Тим часом військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що раніше окупанти показували, як з елітних будинків у Москва-Сіті вони керували дронами для ударів по Україні. Через це будівлі, де можуть працювати оператори дронів, розвідники та науково-технічні центри, є законними військовими цілями.

Варто зауважити, що наші дрони отримують штучний інтернет. Також багато з наших дронів мають можливість користуватися Starlink. Щоправда, над Росією Starlink нема, але, можливо, є якісь виключення по маршруту нашого дрона. Загалом технічно можливо дати підтримку через Starlink або, можливо, існує система з mesh-модемом.

Не лише Китай, а Європа теж випускає mesh-модеми. Вони дозволяють оператору управляти дроном на всьому маршруті. Тобто стають зброєю з управлінням до моменту влучання. Однак, найімовірніше, там застосовують не mesh-модеми і не Starlink, а інерційну систему з орієнтацією по GPS, по супутнику, тому що цей дрон потрапив не туди, куди його направляли.

Які ключові характеристики дрона, який долетів до Москви?

Авіаексперт розповів, що дрон, який летів на Москву, досить простий і є дешевим варіантом далекобійного дрона. Його випускає фірма FirePointr (це їхня перша далекобійна модель). Він має досить високу дальність, адже оголошувалось, що дальність 1600 кілометрів.

Тобто такий дрон, якщо його запустити навіть в Київщині, далеко від лінії фронту, буде здатний облетіти Московську область і завдати удару по Москві зі сходу, позаду від очікуваного напрямку до України,

– сказав Романенко.

Загалом його крейсерська швидкість приблизно відповідає швидкості "Шахеда" – 180 км на годину. Відповідно, він може триматись у повітрі понад 7 годин. Також цей дрон має бойову частину 60 кг з проникаючим ефектом – це не просто оболонка з вибухівкою, а міцний корпус, який здатний уражати об'єкти типу заводських цехів, шляхом вибуху всередині об'єкту, а не на горищі, на даху.

Схожі БпЛА почали застосовувати з 2024 року, адже вони прості по конструкції. У порівнянні, наприклад, "Шахеди" або інші дрони виклеюються зі склопластику, вуглепластику, там досить складний процес.

Водночас цей дрон випускається шляхом нарізки деталей. За офіційним повідомленням, українці купували по 100 штук таких дронів на день. Тобто понад 3 тисячі на місяць. На думку авіаексперта, згодом це виробництво буде значно більшим.

Деталі атаки на Москву 4 травня:

Приліт дрона у Москві відбувся по будівлі у районі Мосфільмівської вулиці, що підтвердив мер міста Сергій Собянін. Мовиться про будинок на вулиці Мосфільмівська, 8.

Після атаки мер також повідомив, що у будинку на 36 поверсі вибило стіни трьох кімнат, тому мешканців евакуювали. З відео видно, що на вулиці розлетілися скло та різні уламки.

Від Кремля до пошкодженого дроном будинку загалом орієнтовно 6 кілометрів по прямій, а від міноборони Росії – приблизно 3.