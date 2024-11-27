Так, міноборони країни-агресорки повідомило, що уночі окупанти нібито знищили 22 українські дрони: 10 БпЛА – над територією Ростовської області, 7 – над Бєлгородщиною, 2 – над територією Воронезькою та по одному – над територіями Курської, Брянської та Смоленської областей, передає 24 Канал.

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БпЛА вдарили по Ростову

Вранці у Ростовській області місцеві виявили уламки безпілотників в населеному пункті Зерноград. У цьому місті розташований військовий аеродром, на якому базуються гелікоптери Мі-8 та Мі-28НМ.

Також удару зазнав хутор Чкалов у М'ясніковському районі. Тут базується 381 гаврдійський арт-полк.

Наразі наслідки атаки не відомі.

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До слова, вранці Крим, як плачуться росіяни, перебував під масованим комбінованим ударом. Вибухи лунали у районі аеродромів Саки і Бельбек. Також дим здійнявся над військово-морським училищем Нахімова у Севастополі.