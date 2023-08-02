Москва заявила, що корабель військового-морського флоту Росії був атакований у Чорному морі в ніч з 1 на 2 серпня. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

До теми Удар по Чорноморському флоту Росії усе ж був, військові кораблі просили про евакуацію, – ЗМІ

Яка версія російських окупантів

Міноборони країни-агресорки знову звинуватило українських захисників в нібито атаці на їхній морський транспорт. За версією росіян, цей військовий корабель буцімто був атакований, коли "супроводжував цивільний морський транспорт у південно-західній частині Чорного моря". Водночас у відомстві держави терориста не пояснили, про який саме "цивільний морський транспорт" мовиться.

Москва заявила, що Україна нібито застосувала морський безпілотний катер. Після цього міноборони Росії відзвітувало про його "вчасне виявлення та знищення", не надавши жодних доказів.

До слова, Україна не брала на себе відповідальність за атаки невідомих безпілотників на російські воєнні кораблі у Чорному морі.

Що цьому передувало