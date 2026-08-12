"Вперше в історії": Зеленський назвав зброю, якою Україна била по Новоросійську

Українські сили провели унікальну масштабну операцію проти російського флоту в глибокому тилу. Під час комбінованої атаки вдалося уразити одразу кілька цінних військових кораблів та об'єктів агресора.

Як повідомив президент України у своєму офіційному телеграм-каналі, Сили оборони провели успішну комбіновану операцію проти об'єктів у Новоросійську. Для удару вперше в історії злагоджено застосували цілу лінійку вітчизняного озброєння.

Цим атакували Новоросійськ

Для атаки на флот у Новоросійську було застосовано ракети "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", повітряні дрони MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш", а також безпілотні морські катери "Сарган" і "Мамай".

Головним результатом спецоперації стало ураження кораблів Чорноморського флоту Росії, які намагалися сховатися в бухті Новоросійська.

За перевіреними даними, пошкоджень зазнали фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", великий десантний корабель, корвет та інші судна. Окрім цього, українська зброя дісталася й інших об'єктів, що працювали на фінансування російської агресії.

Глава держави відзначив високу влучність воїнів і подякував розробникам української зброї за відчутне посилення далекобійних спроможностей.

Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може й мусить цю свою війну завершити. Будемо спонукати Росію до миру також і подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що під час військової наради за участю керівництва ЗСУ, Міноборони та СБУ вже визначено пріоритетні завдання на найближчий час.

Раніше президент зауважив, що об'єкт у Новоросійську був останнім основним форпостом російського флоту в Чорному морі. Загалом масована атака на місто та тамтешній морський порт тривала понад 9 годин.