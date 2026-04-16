Дим видно навіть з космосу: супутниковий знімок масштабної пожежі на НПЗ у Туапсе
- Дрони атакували нафтобазу у Туапсе, спричинивши масштабну пожежу, яку видно навіть з космосу.
- НПЗ у Туапсе є частиною "Роснєфті" і здатний переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти щороку.
Безпілотники атакували Краснодарський край у Росії, під ударом опинився нафтопереробний завод у Туапсе. Над містом здіймається густий чорний дим, повідомляють про знеструмлення у регіоні.
Про це повідомляють "Радіо Свобода", "Exilenova+" та низка російських телеграм-каналів.
Що відомо про удар по НПЗ у Туапсе?
У ніч на 16 квітня дрони атакували нафтобазу у порту Туапсе, внаслідок чого на місці спалахнула масштабна пожежа. Губернатор підтвердив лише падіння "численних уламків" на території підприємств у цьому районі.
Серйозне задимлення у Туапсе
Згідно з сервісом NASA Worldview, стовп чорного диму височіє над містом та вже розтягнувся на більш ніж 150 кілометрів. Згідно з оприлюдненими даними, вогонь навіть перекинувся на відразу три резервуари з нафтою.
Масштабна пожежа у Туапсе
За інформацією OSINT-каналів, наслідки атаки по морському терміналу в Туапсі видно навіть із космосу, що свідчить про серйозне загоряння на об'єкті. Інформації про жертв або постраждалих на нафтобазі немає.
Наслідки загоряння НПЗ
Міністерство оборони Росії повідомило про знищення 207 БпЛА над Білгородською, Смоленською, Курською, Брянською, Орловською областей, Краснодарського краю, Кримом, і акваторіями Чорного та Азовського морів.
Як функціонував НПЗ?
НПЗ у Туапсе є частиною єдиного виробничого комплексу разом із морським терміналом нафтопродуктозабезпечення ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії.
Він належить до структури компанії "Роснєфть" і здебільшого спеціалізується на первинні переробці нафти. Відомо, що вищезгадане підприємство здатне переробляти орієнтовно 12 мільйонів тонн нафти щороку.
Основну частину продукції становлять нафтові дистиляти, мазут, дизель, а також авіаційний гас. Близько 90% виробленого палива експортують. Тому, відповідний об'єкт є стратегічно важливим для противника.
Що атакують у Росії?
Також цієї ночі безпілотник атакував підстанцію "Південна" на вулиці Губкіна в Бєлгороді. У частині міста після вибуху зникло електропостачання. Водночас повідомляють про дим в районі Харківської гори.
Раніше було гучно у Стерлітамаку у російському Башкортостані. Під ударом опинилася промислова зона, спалахнув нафтохімічний завод, який виготовляє синтетичні каучуки, фенольні антиоксиданти тощо.
До цього українські дрони атакували завод "Череповець-Азот" у Вологодській області, на об'єкті внаслідок удару спалахнули два з трьох аміачних цехів. Відповідний завод виробляє близько 6% аміаку в Росії.