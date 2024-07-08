За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, дві людини загинули і понад 60 отримали поранення внаслідок удару по лікарні.

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На момент удару проводилися складні операції

Серед поранених – 7 дітей від 2,5 до 17 років. Наразі їх життю нічого не загрожує.

Крім того, міністр повідомив, що під час атаки медики виконували три операції на серці, одна з них – з відкритою грудною кліткою.

На жаль, під час удару були операції – і там залетіли уламки скла, пил – при тому, що були відкриті грудна і черевна порожнини,

– розповів Ляшко.

Урядовець наголосив, що наші медики роблять все, щоб врятувати життя тих, хто постраждав.

Ми маємо забруднення грудної порожнини, бо операції були на серці. Зараз медики на базі іншої лікарні намагаються врятувати життя тим малюкам, яких оперували у Центрі кардіохірургії,

– повідомив міністр.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ загинуло майже 30 людей. На Дніпропетровщині 11 жертв.