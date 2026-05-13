Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія атакувала Дніпро дронам, у місті пролунав вибух
13 травня, 08:02
1

Росія атакувала Дніпро дронам, у місті пролунав вибух

Вероніка Соцкова

13 травня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку Дніпропетровщини.

Наразі офіційної інформації про наслідки вибуху чи можливі пошкодження поки немає. Про це пишуть кореспонденти "Суспільного".

Дивіться також Безпілотники атакують Україну, вибухи чути у Полтаві: де ще небезпечно 

Що відомо про атаку на Дніпро?

У Дніпрі вранці 13 травня мешканці міста чули звук вибуху під час повітряної тривоги. 

Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку ударних безпілотників для Дніпропетровської області. Зокрема, о 05:51 військові повідомили про рух БпЛА у напрямку Синельникового. На тлі загрози атаки у регіоні було оголошено повітряну тривогу. 

 

Пов'язані теми:

Дніпропетровська область Вибухи в Дніпрі Новини Дніпра
Повітряна тривога Повітряні сили ЗСУ