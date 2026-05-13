Наразі офіційної інформації про наслідки вибуху чи можливі пошкодження поки немає. Про це пишуть кореспонденти "Суспільного".
Що відомо про атаку на Дніпро?
У Дніпрі вранці 13 травня мешканці міста чули звук вибуху під час повітряної тривоги.
Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку ударних безпілотників для Дніпропетровської області. Зокрема, о 05:51 військові повідомили про рух БпЛА у напрямку Синельникового. На тлі загрози атаки у регіоні було оголошено повітряну тривогу.