У Криму знову лунають вибухи: під удар могли потрапити військові аеродроми

Ввечері 19 лютого в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема поблизу Севастополя та військових аеродромів. Російська сторона заявляє про роботу протиповітряної оборони та "відбиття атаки".

Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють про активність авіації й пуски ракет.

Дивіться також Україна вгатила по Ільському НПЗ: там виникла вражаюча пожежа

Що відомо про вибухи у Криму?

У ніч проти 19 лютого в тимчасово окупованому Криму повідомили про серію вибухів та роботу російської ППО.

За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", стрілянину протиповітряної оборони зафіксували в районі військового аеродрому "Бельбек" поблизу Севастополь. Також повідомлялося про нібито проліт української ракети в напрямку аеродрому з боку Бахчисарайського району.

Окрім цього, за даними каналу, робота ППО відбувалася і в районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Близько 23:30 очевидці повідомили про потужний вибух над Андріївкою під Севастополем. Також зазначалося, що о 23:20 з аеродрому "Бельбек" злетів винищувач, який нібито намагався перехопити безпілотник.

За повідомленнями, літак здійснив пуск ракети по дрону, однак вона не влучила в ціль. Після цього винищувач застосував теплові пастки та попрямував у бік Євпаторії.

Крім того, місцеві жителі повідомляли про увімкнення синього прожектора в районі селища Сонячний під Севастополем.

Водночас телеграм-канал "ЧП / Севастополь" заявив, що військові нібито відбивають атаку ЗСУ. За попередньою інформацією, над морем у районі Камишової бухти та Північної сторони було збито п’ять повітряних цілей. За даними місцевої "рятувальної служби", цивільна інфраструктура міста не постраждала.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Аеродроми у Криму були під атакою і 17 лютого