У Полтаві пролунали вибухи: у місті зафіксували перебої зі світлом і водою

У Полтаві під час повітряної тривоги 13 травня пролунали вибухи. Після цього мешканці почали повідомляти про перебої з електро– та водопостачанням.

Наразі профільні служби уточнюють масштаби наслідків. Про це повідомляє очільниця Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

Що відомо про атаку по Полтаві?

У Полтаві вночі 13 травня під час повітряної тривоги мешканці міста чули вибухи. Після перших повідомлень вона закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися у безпечних місцях до завершення небезпеки.

Згодом у місті оголосили відбій повітряної тривоги. Однак після цього до оперативної служби 15 – 80 почали надходити численні звернення від мешканців щодо перебоїв з електро- та водопостачанням. Інформацію про можливі причини аварій та масштаби відключень міська влада уточнює спільно з відповідними службами.

За попередніми даними, внаслідок вибухової хвилі у Полтаві були вибиті та пошкоджені вікна у житлових будинках. Наразі комунальні та профільні служби встановлюють точний обсяг пошкоджень і працюють над ліквідацією наслідків.

У міській владі також повідомили, що станом на зараз звернень до лікарень через подію не надходило. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Мешканців міста закликають залишатися уважними до сигналів повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео, які можуть допомогти ворогу скоригувати удари.