Під ударом були навіть віддалені регіони: вночі Росію атакували майже 300 дронів

У ніч на 5 травня низка російських регіонів заявила про масовану атаку безпілотників. Міноборони Росії стверджує про нібито знищення сотень дронів, тоді як місцева влада повідомляє про вибухи, роботу ППО та наслідки на землі.

Під удар, за повідомленнями росЗМІ, потрапили десятки областей, включно з Московським регіоном і глибоким тилом.

Що відомо про нічні вибухи та роботу ППО на Росії?

Міністерство оборони Росії заявило, що в період з 20:00 4 травня до 07:00 5 травня російська ППО нібито перехопила та знищила 289 безпілотників літакового типу.

У повідомленні стверджується, що дрони були збиті над територіями: Брянської, Бєлгородської, Воронезької, Курської областей Московського регіону Ленінградської, Псковської, Смоленської, Тульської, Рязанської областей Татарстану, Криму, Краснодарського краю та над акваторією Азовського моря.

Попри масові заяви про "успішну роботу ППО", у різних регіонах Росії місцева влада повідомляє про наслідки на землі, вибухи та пошкодження інфраструктури.

"У ході відбиття повітряної атаки знищено десять БПЛА. Жертв немає. Пошкоджені покрівля, вікна будинку та огорожа ділянки", – сказав губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Мер Москви Сергій Собянін також неодноразово повідомляв про роботу ППО над столицею. За його словами, кілька дронів були збиті послідовно, а уламки падали в різних районах.

Також повідомляється про прильоти у Чебоксарах.

У Чебоксарах пошкоджено будинок, медики стежать за станом кількох постраждалих. Школи переведені на дистанційне навчання, обмежено рух громадського транспорту, у деяких торгових центрах припинено торгівлю. У штабі ухвалили низку рішень, розглядається варіант – оголосити НС республіканського характеру,

– сказав прем'єр-міністр Чувашії Сергій Артамонов.

Паралельно російська авіаційна влада повідомила про масштабні перебої в роботі цивільної авіації. Тимчасові обмеження вводилися в аеропортах: Казань, Нижнєкамськ, Перм, Челябінськ Уфа, Іжевськ, Самара Пулково (Санкт-Петербург), Оренбург, Ульяновськ Чебоксари, Орск, Тамбов та інших.

У Брянській області місцева влада заявила про знищення майже 100 дронів силами ППО та спецпідрозділів. Водночас у Стародубському окрузі повідомляється про поранення цивільних після атаки дронів.

"Внаслідок атаки поранено мирних жителів. Їм надано медичну допомогу", – йшлося у повідомленні,

Окремо повідомляється про інциденти в Кашарському районі Ростовської області, де після "ракетної атаки" довелося евакуювати мешканців приватного будинку.

Губернатор Смоленської області також заявив про нібито знищення 16 БПЛА. Подібні повідомлення про "роботу ППО" надходили й з Калузької області, де нібито було збито ще 10 дронів.

Що відомо про наслідки атак?

Українські інформаційні ресурси повідомляють про ймовірні удари по об’єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу в глибині території Росії. Йдеться про серію інцидентів, які, за даними цих джерел, відбулися паралельно з масованою атакою безпілотників у нічний період.

Зокрема, повідомляється про ураження оборонного підприємства у місті Чебоксари – "ВНДІР-Прогрес". На території виникнула пожежа після ймовірного влучання.

Це підприємство пов’язують із виробництвом електронних компонентів і антенних систем, які використовуються у російських безпілотниках, зокрема у комплексах типу "Комета", що призначені для захисту дронів від засобів радіоелектронної боротьби.

Окремо повідомляється про інцидент у районі міста Кіриші Ленінградської області, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії – "Киришинефтеоргсинтез". У цьому районі фіксували пожежу та активність екстрених служб після повідомлень про атаку дронів.

Цей нафтопереробний комплекс є одним із ключових елементів паливної інфраструктури північно-західної частини Росії і має стратегічне значення для забезпечення паливом як цивільного сектору, так і логістики промислових і військових потреб.