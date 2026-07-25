Росія атакувала Суми: під ударом опинилися АЗС і багатоквартирний будинок

Росіяни пізно вночі 24 липня вкотре тероризували Суми. Відомо про влучання по об’єкту цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар та очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про наслідки атаки?

Пізно увечері Сергій Кривошеєнко повідомив, що ворог вдарив реактивним безпілотником по території поштового відділення у Сумській громаді.

За його словами, внаслідок влучання сталася пожежа. Крім цього, є інформація, що загинув чоловік. Ще одного травмованого в тяжкому стані доставили до лікарні.

Згодом російські дрони продовжили цілити по цивільній інфраструктурі Сум. Артем Кобзар повідомив, що росіяни вдарили по автозаправній станції та даху багатоквартирного будинку в Ковпаківському районі.

Відбулося влучання з займанням по АЗС, в дах одного з супермаркетів у Ковпаківському районі,

– додав Кривошеєнко.

Очільник Сумської МВА вказав, що внаслідок удару реактивного безпілотника по поштовому відділенню 2 людей загинули, один з них – 49-річний чоловік, особа другого чоловіка встановлюється. Також відомо, що до лікарів звернулися 2 постраждалих: чоловіки 29 та 33 років з травмами легкої та середньої тяжкості.

Нагадаємо, пізно вночі 24 липня росіяни вдарили і по Запоріжжю. Внаслідок російського удару, пошкоджене приміщення торгівельного центру. На місці влучання виникла пожежа. Відомо про поранених.