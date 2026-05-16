Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Повітряна тривога охопила низку регіонів: куди рухаються ударні дрони
16 травня, 17:30
3

Повітряна тривога охопила низку регіонів: куди рухаються ударні дрони

Вероніка Соцкова

Україна перебуває під загрозою нової хвилі повітряних атак з боку Росії. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про пуски керованих авіабомб та рух ударних безпілотників у кількох регіонах.

Зокрема, дрони фіксуються на півночі, сході та в центральній частині країни, частина з них змінює курс у напрямку великих міст. Про те, де зараз летять ворожі безпілотники, лунає повітряна тривога та нові загрози оперативно повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Не відмовилися від плану: Росія може вгатити по "центрах прийняття рішень" у Києві, – ISW 

Де летять ворожі дрони?

Де в Україні зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

 

18:20, 16 травня

 БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу.

18:20, 16 травня

 Група ворожих БпЛА у напрямку Києва з півночі.

17:51, 16 травня

 Швидкісна ціль на Сумщині рухається південно-західним курсом.

17:21, 16 травня

Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини курс північний.

17:21, 16 травня

БпЛА з Чернігівщини на Київщину у напрямку Києва.

17:21, 16 травня

Пуски КАБ на Харківщині.

17:19, 16 травня

БпЛА на сході Миколаївщини курс на північний захід.

Пов'язані теми:

Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога
Масована атака по Україні
КАБ