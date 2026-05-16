Повітряна тривога охопила низку регіонів: куди рухаються ударні дрони
Україна перебуває під загрозою нової хвилі повітряних атак з боку Росії. Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про пуски керованих авіабомб та рух ударних безпілотників у кількох регіонах.
Зокрема, дрони фіксуються на півночі, сході та в центральній частині країни, частина з них змінює курс у напрямку великих міст. Про те, де зараз летять ворожі безпілотники, лунає повітряна тривога та нові загрози оперативно повідомляє 24 Канал.
Де летять ворожі дрони?
Де в Україні зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу. Група ворожих БпЛА у напрямку Києва з півночі. Швидкісна ціль на Сумщині рухається південно-західним курсом. Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини курс північний. БпЛА з Чернігівщини на Київщину у напрямку Києва. Пуски КАБ на Харківщині. БпЛА на сході Миколаївщини курс на північний захід.
