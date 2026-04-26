Ворог атакує "Шахедами" територію України: що відомо про тривогу та наслідки
26 квітня, 20:52
Ворог атакує "Шахедами" територію України: що відомо про тривогу та наслідки

Вероніка Соцкова

Росія продовжує атакувати Україну. Повітряні сили попереджали про небезпеку низку регіонів.

Завжди перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошували повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:28, 26 квітня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:52, 26 квітня

БпЛА на сході Запоріжжя, курс північний та західний.

20:48, 26 квітня

 БпЛА на Сумщині, повз н.п. Ромни курс Чернігівщина.

