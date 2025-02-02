Розбір завалів 5-поверхівки у Полтаві не припинявся і вночі. Останні два тіла рятувальники знайшли у підвалі – люди впали туди з верхніх поверхів, передає 24 Канал.

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Росіяни вбили родину Яворських

На ранок 2 лютого відомо про 14 загиблих, з яких – дві дитини. Кількість жертв може зрости, адже ліквідація наслідків атаки ще продовжується.

Серед вбитих окупантами у 5-поверхівці – ціла родина Яворських: мама, тато і маленька Софійка. Яворські мешкали на другому поверсі зруйнованого будинку. Про трагедію розповів співвласник компанії "Нова Пошта", у якій працювала загибла Олена Яворська.

До останнього сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося. Вчорашній приліт у Полтаві торкнувся і Нової Пошти – Росія вбила нашу колегу та її родину. Загинула співробітниця контакт-центру Нової Пошти Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня донечка Софія, якій було всього 9 років,

– йдеться у дописі.

Зазначається, що за освітою Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалася у Нову пошту.

Маленька Софія була постійною читачкою місцевої бібліотеки. Це була юна дівчинка, "яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем".