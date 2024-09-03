Зокрема, у деяких багатоквартирних будинках вибиті вікна та пошкоджене майно. Володимир Зеленський розповів, що частково зруйновано одну з будівель Інституту зв'язку, під завалами перебувають люди.

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Що очевидці розповіли про удар по Полтаві

Василь Миронов, який проживає неподалік від місця влучання, розповів, що під час обстрілу він перебував у квартирі разом із дружиною

Ми з дружиною були. Я ближче до цього вибуху був, а дружина далі. Скло повністю повибивало, в квартирі в першій кімнаті, холодильник аж розвернуло. Кватирки прямо з м’ясом повиривало. Всередині все, що стояло, лежить. От тільки зараз починає до мене доходити, що могло вдарити і зачепити мене,

– розповів очевидець.

Інша очевидиця Анастасія Артюх чула два звуки вибухів. Дівчинка розповіла, що під час удару була вдома, щоб уберегтися, вона зайшла під час тривоги у ванну.

Внаслідок удару постраждали багатоквартирні будинки / Фото Суспільного

"Було реально дуже страшно. На щастя, в нас нічого не вибило, але от поряд будинок, за ним, у ньому все повибивало, всі вікна. У нас підвалу немає в нашому будинку, тому у нас єдиний варіант був поки сидіти. Коли трохи тихіше стало, ми зідзвонилися з батьками, чи всі живі, чи все в порядку", – сказала Артюх.

Олена Сердюк також під час атаки перебувала у ванній кімнаті з дитиною.

"Тільки тривога, буквально хвилина – і одразу один і другий вибухи. Ми подумали, що десь у нас у будинок (влучили – 24 Канал). Всі вікна повибивані, і в під’їзді, і у сусідів", – поділилась вона.