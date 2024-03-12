Внаслідок атаки Росії на Кривий Ріг ввечері 12 березня постраждали 7 дітей. Про це написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
До теми Удар по будинку в Кривому Розі: 5 "важких" постраждалих в операційних, серед них є дитина
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині. На жаль, є загиблі та постраждали люди
Джерело:Сергій Лисак
Внаслідок атаки Росії на Кривий Ріг ввечері 12 березня постраждали 7 дітей. Про це написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
До теми Удар по будинку в Кривому Розі: 5 "важких" постраждалих в операційних, серед них є дитина