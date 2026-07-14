Російські війська атакували дроном локомотив на Дніпропетровщині

Російська армія продовжує цілеспрямовано нищити українську транспортну інфраструктуру в регіонах. Черговий ворожий удар зафіксовано на залізничному перегоні, де під прицілом опинився рухомий склад.

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, російські окупанти здійснили атаку за допомогою БпЛА на локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області.

На момент ворожого удару залізничний потяг був завчасно зупинений, а локомотивну бригаду вдалося оперативно евакуювати в безпечне місце.

Завдяки вчасно вжитим заходам безпеки, ніхто з працівників залізниці не постраждав.

Внаслідок ворожого влучання на залізничному перегоні було повністю знеструмлено контактну мережу. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків чергового обстрілу цивільної транспортної інфраструктури.

Які наслідки систематичних ударів ворога по залізниці?

Під ворожим ударом 3 липня опинилося шахтоуправління компанії, внаслідок чого загинув працівник охорони, а ще п'ятеро людей отримали поранення.

Того ж дня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру в регіоні, пошкодивши два локомотиви, проте залізничники встигли сховатися в укритті.

Загалом з початку 2026 року країна-агресорка пошкодила понад 200 українських локомотивів.

Попри постійні систематичні удари по енергетичних та транспортних об'єктах, залізничники та ремонтні бригади продовжують оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати рух поїздів.