Квартиру воєнної фотографині Оксани Йоханнессон пошкодили уламки дронів, які впали в Києві вночі проти 1 січня. Про це пише 24 Канал із посиланням на її повідомлення.

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Жінка поділилась емоціями

Під час атаки Росії Йоганнессон не було в Києві. Вона перебувала на Донбасі, де документує війну Росії проти України. У квартирі перебував чоловік фотографині Йон Гойті Йоханнессон. Він не постраждав, адже під час атаки перебував в коридорі.

Натомість двоє сусідів загинули, а ще 6 зазнали поранень. Фотографиня також розповіла, що перший підʼїзд має повністю зруйновані два верхніх поверхи, другий, той, де розташована її квартира, має вибиті вікна і пошкоджені стелі, вибухова хвиля розкидала весь одяг, речі, важливі мені памʼятні подарунки.

Що я відчуваю? Дві емоції. Великий сюр: я зараз на Донбасі, в пекельній точці, свідомо готова ризикувати, щоб показати більше реалій на фронті. Водночас сьогодні вийшло так, що я в більшій безпеці тут, ніж в самому центрі Києва…Життя нелінійне: ти можеш бути дуже гарною дівчинкою, відмінницею по життю, яка лишила своє життя мрії й три роки постійно висвітлює війну, не боятися казати правду про неї як є, допомагати всім, назбирати майже 4 млн грн за рік, і навіть на Новий Рік вирішити відправитися на фронт, віддавати по максимуму, а до того все вже втратити ще в Луганську у 2014… і все одно, в єдине місце що я називала домом останні 10 років, рівно на 1 січня 2025 буде прильот і руйнування моєї квартири,

– написала вона.

Жінка також написала, що справедливості немає, але засвоювати вчергове ці уроки нелегко. Коли вона була в Афганістані, тоді всі казали, що Афганістан лишається в Афганістані, але її Афган усюди з нею.

Водночас Йоханнессон наголосила, що лишається маніакальним оптимістом, тому обирає вірити, що запас річного жахіття, відміряного їй трапився в перший же день року, але і цинічним реалістом, бо це значить, що і запас річного дива теж трапився в цей день, бо лишився живим її чоловік.

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