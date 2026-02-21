Удар "Іскандером-М" та 13-ма дронами: як минула нічна атака Росії на Україну

Уночі 21 лютого окупанти традиційно тероризували Україну з повітря. На країну летіли сотні безпілотників та балістика.

Станом на ранок 21 лютого загроза російських БпЛА зберігається для низки регіонів.

Скільки дронів і ракет уночі атакували Україну?

У ніч проти 21 лютого росіяни запустили по Україну одну балістичну ракету "Іскандер-М", також 120 ударних БпЛА різних типів.

Станом на 08:30 сили ППО знешкодили 106 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

На жаль не минулося без влучань. Відомо про приліт балістичної ракети та 13 дронів на 11 локаціях. Окрім того, уламки ворожих снарядів впали на 8 локаціях.

Які наслідки ворожої атаки?