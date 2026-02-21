21 февраля, 09:00
Обновлено - 09:10, 21 февраля
Удар "Искандером-М" и 120 дронами: как прошла ночная атака России на Украину
Основные тезисы
- В ночь на 21 февраля Россия запустила по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 120 ударных БПЛА.
- Силы ПВО обезвредили 106 дронов.
Ночью 21 февраля оккупанты традиционно терроризировали Украину с воздуха. На страну летели сотни беспилотников и баллистика.
По состоянию на утро 21 февраля угроза российских БПЛА сохраняется для ряда регионов. Об этом сообщают Воздушные силы.
Сколько дронов и ракет ночью атаковали Украину?
В ночь на 21 февраля россияне запустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", также 120 ударных БПЛА различных типов.
По состоянию на 08:30 силы ПВО обезвредили 106 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
К сожалению не обошлось без попаданий. Известно о прилете баллистической ракеты и 13 дронов на 11 локациях. Кроме того, обломки вражеских снарядов упали на 8 локациях.
Какие последствия вражеской атаки?
- Атаке противника подверглась Одесская область. Там разрушены частные дома, произошли пожары, сгорели машины. Поврежден склад и объект энергетической инфраструктуры. Пострадали два человека.
- Враг обстреливал и Запорожье. Под ударом была транспортная инфраструктуру областного центра.
- Также Россия атаковала Сумскую общину управляемой авиабомбой. Разрушены и повреждены частные жилые дома в Ковпаковском районе. С ранениями госпитализировали 87-летнюю женщину. Также пострадали 5-летний ребенок и 17-летняя девушка – им оказали медицинскую помощь на месте.
- К слову, российские оккупанты управляют FPV-дронами через сети мобильной связи. Сначала ударные беспилотники доставляют FPV в нужный район, а затем ими управляют через интернет – используя не только украинские, но и казахские SIM-карты. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, офицер ВС в резерве Анатолий Храпчинский.