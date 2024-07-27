Російський безпілотник вдарив по промисловому об'єкті. Про наслідки атаки розповів голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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На промисловому об'єкті виникла пожежа

Унаслідок атаки "Шахедами" по Полтавщині на промисловому об'єкті є пошкодження. Там також було загоряння.

Росія вночі атакувала Полтавщину БпЛа. Є пошкодження промислового об'єкта. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники,

– повідомив Філіп Пронін.

На щастя, ніхто із цивільного населення під час атаки "Шахедами" не постраждав.

Чим Росія атакувала Україну 27 липня

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російська армія атакувала Україну чотирма безпілотниками типу "Шахед" та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69.

Ракету росіяни запустили з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а ударні БпЛа "Шахед" із російського Приморсько-Ахтарська.

Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях,

– написав Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він також додав, що цієї ночі та за поточну добу протиповітряна оборона України знищила ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках. Зокрема, йдеться про 4 розвідувальні БпЛа Supercam, 1 ударно-розвідувальний БпЛа "Форпост", 1 БпЛа, тип якого встановлюється, та 2 баражувальних боєприпаси "Ланцет".

Де працювала ППО вночі 27 липня

Окрім Полтавщини, протиповітряна оборона працювала на Дніпропетровщині. Так, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Схід" збили над регіоном два ворожі "Шахеди". На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Протиповітряна оборона також працювала по російських цілях на Київщині. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що у Київській області вночі тривогу через загрозу атаки "Шахедами" оголошували тричі. Влучань в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури в регіоні немає. Потерпілі також відсутні.

Тривога, до слова, по Україні лунала до ранку. Так, остаточний відбій пролунав лише о 8:00. Останніми російський "Шахед" тероризував мешканців Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.