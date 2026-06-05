Росія атакує Україну "Шахедами" майже "прямо з заводу": "Флеш" вказав на цікаву деталь

Окупанти запускають по Україні дрони за кілька днів після виробництва. Інакша ситуація в окупантів з балістичними ракетами.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що за датою виробництва можна опосередковано судити про запаси зброї у противника.

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Які запаси у Росії ракет і дронів?

За словами "Флеша", росіяни зазвичай б'ють по українських містах "Шахедами" із датою випуску 5 – 15 днів тому. "Тобто Росія атакує нас буквально прямо "з заводу", – робить висновок експерт.

Уламок "Шахеда", який прилетів по Харкову 4 червня / Фото "Флеш"

Частина дрона, яким окупанти атакували Харків 4 червня / Фото "Флеш"

Балістичні ракети "Іскандер-М", які прилітають по Україні, виробили у 2025 році. Це означає, що Росія постійно має запас "Іскандерів" щонайменше 180 – 250 ракет.

"Циркони", які запускає ворог, виготовлені у 2026 році. Ракети "Х-101" найчастіше датовані кількома місяцями до запуску. "С-400" теж вироблені у 2026 році. "Х-59" датовані 3 кварталом 2025 року.

Загалом можна сказати, що виробництво БпЛА та ракет у Росії не дозволяє формувати великі запаси, і майже все йде на фронт,

– підсумував "Флеш".

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що російська оборонна промисловість здатна виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. Нинішні темпи і обсяги виробництва дозволяють ворогу проводити кілька великих масованих атак щомісяця.