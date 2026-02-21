Росія б'є "Шахедами" по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони зараз

У ніч на неділю, 22 лютого, росіяни запустили по Україні ударні безпілотники зі своєї території. Через загрозу удару у деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також "Шахеди" заходили широким фронтом: Братчук розкрив особливості нічної атаки на Одесу

Де зараз летять дрони?

У якому напрямку рухаються "Шахеди": дивіться на карті

Зауважимо, за попередньою інформацією моніторингових каналів, відбулося перебазування щонайменше 3 бортів Ту-95МС та 1 борту Ту-160 в Західний регіон, тобто на аеродроми "Оленья" та "Енгельс", що може свідчити про можливу масовану атаку.