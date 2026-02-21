Росія б'є "Шахедами" по Україні, у частині областей – тривога: куди летять дрони зараз
У ніч на неділю, 22 лютого, росіяни запустили по Україні ударні безпілотники зі своєї території. Через загрозу удару у деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де зараз летять дрони?
У якому напрямку рухаються "Шахеди": дивіться на карті
Зауважимо, за попередньою інформацією моніторингових каналів, відбулося перебазування щонайменше 3 бортів Ту-95МС та 1 борту Ту-160 в Західний регіон, тобто на аеродроми "Оленья" та "Енгельс", що може свідчити про можливу масовану атаку.
БпЛА з Бєлгородської області Росії на північ Харківщини! БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА на Харків з півночі! БпЛА на Чугуїв з півночі. БпЛА на Чернігів зі сходу!
